Шаляпин похвастался оставленным бабушкой друга наследством Шаляпин показал квартиру, которую получил в наследство от бабушки друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин показал квартиру, которую получил в наследство от бабушки своего друга. Он пригласил ведущих шоу «Пусти переночевать!» в апартаменты с собственным кинотеатром, в которых часто бывают звездные гости.

По словам артиста, наследство он получил не так давно. Ему досталась половина квартиры общей площадью в 400 квадратных метров. Он добавил, что не любит, когда к нему приходят гости, если он и приглашает кого-то к себе, то только знаменитостей.

Ранее Прохор Шаляпин поделился подробностями взаимоотношений с балериной Анастасией Волочковой. Он отметил, что их связывают хорошие дружеские отношения. Артист подчеркнул, что они всегда готовы прийти друг другу на помощь. По его словам, он гордится дружбой с Волочковой, которую считает добрым и искренним человеком. При этом балерина остается сильной после всех трудностей, которые ей пришлось пережить, заявил певец. Он отметил, что за свою жизнь артистка успела «обрасти броней» и у нее можно многому научиться.

В марте Telegram-канал SHOT сообщал, что суд постановил взыскать с шоумена Никиты Джигурды и его супруги фигуристки Марины Анисиной 500 тысяч рублей за судебные расходы в тяжбе за многомиллионное наследство умершей подруги актера Людмилы Браташ. По информации канала, иск к звездной паре подала сестра покойной Светлана Романова.