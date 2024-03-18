Джигурда и Анисина должны выплатить 500 тысяч по делу о наследстве Браташ SHOT: суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей в пользу сестры Браташ

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Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина

Telegram-канал SHOT сообщает, что суд постановил взыскать с шоумена Никиты Джигурды и его супруги фигуристки Марины Анисиной 500 тысяч рублей за судебные расходы в тяжбе за многомиллионное наследство умершей подруги актера Людмилы Браташ. По информации канала, иск к звездной паре подала сестра покойной Светлана Романова.

По данным канала, Браташ скончалась в 2016 году, Джигурда утверждал, что бизнес-леди завещала ему все свое состояние, в том числе три квартиры в Москве, одну в Париже с машино-местами, а также вклады с процентами в одном из столичных банков. Как утверждает канал, борьбу за наследство начала и родственница Браташ.

Судебные тяжбы, утверждает SHOT, длились на протяжении нескольких лет, а в 2022 году шоумен проиграл в деле, поскольку не смог предоставить оригинал завещания, у него была лишь копия. В январе 2023 года, как пишет канал, Романова подала иск на 800 рублей против Джигурды, требуя возместить судебные расходы.

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