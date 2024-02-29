Шаляпин рассказал, что его связывает с Волочковой Певец Шаляпин рассказал о дружеских отношениях с Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что с балериной Анастасией Волочковой его связывают хорошие и дружеские отношения. В разговоре с «ФедералПресс» артист подчеркнул, что они всегда готовы прийти друг другу на помощь. По его словам, он гордится дружбой с Волочковой.

С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских, теплых отношениях. Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь, — пояснил Шаляпин.

По словам артиста, Волочкова является добрым и искренним человеком, она непосредственная и очень ранимая. При этом балерина остается сильной после всех трудностей, которые ей пришлось пережить, заявил певец. Он отметил, что за свою жизнь артистка успела «обрасти броней» и у нее можно многому научиться.

Певец Прохор Шаляпин ранее опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с актрисой Мариной Федункив и назвал ее певицей МакSим. Артист отметил исполнительницу хита «Знаешь ли ты» на снимке, сопроводив пост хештегом «Вдоль ночных дорог».

До этого телеведущая Елена Николаева заявила, что ждет второго ребенка от бывшего супруга Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина. Она разместила в соцсетях фото с округлившимся животом и написала, что ей нравится быть беременной.