Шахрин раскрыл, кто заменил его после травмы пальца Рокер Шахрин: после травмы на гитаре вместо меня играл сын нашего гитариста

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Владимир Шахрин

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что после перелома указательного пальца в марте вместо него играл на гитаре сын участника коллектива Владимира Бегунова. На творческой встрече в МИЦ «Известия» музыкант поделился с NEWS.ru, что все это время он был свободным вокалистом и на сцене размахивал руками, потому что не знал, куда их деть.

Вышел, начал закрывать дверь, толкнул дверь, и в это время поскользнулся и рукой оперся, у меня палец попал, фаланга последняя. Сейчас страсти я вам расскажу: все в кровищи. Хорошо, рядом прямо в аэропорту медпункт, мне перевязали, — поделился он.

Шахрин добавил, что сын Бегунова заменял его на протяжении около трех месяцев. Рокер назвал молодого человека хорошим гитаристом, который быстро выучил программу группы.

У нас в коллективе детишки некоторые нас выручают. То есть сын Володя Бегунов, он хороший гитарист, песни он все знает, поэтому он очень быстро выучил программу, и практически получилось, где-то три месяца ездил еще одним гитаристом, я был свободным вокалистом, который, размахивая руками, не знал, куда их деть, потому что ты привык с гитарой быть, — подчеркнул Шахрин.

Кроме того, вокалист поделился, что несколько лет назад барабанщик группы Валерий Северин случайно сломал ногу на гастролях. Его заменил собственный сын, который тоже играет на этом инструменте. Он полгода гастролировал с коллективом и играл программу.

У нас внутренний чат группы есть. Андрей Бегунов [сын Владимира Бегунова], он тоже подписан, потому что ездил с нами, играл. Я выложил фотографию, что подо мной сложилась продукция китайского производства, стремянка. Новая стремянка, которая просто пополам разорвалась, сложилась, и я оттуда рухнул. И коллегам написал: «Вот я упал», и все. И первое, что Андрей пишет: «Я, если что, на месте, могу выручить». Он, кажется, очень обрадовался этому делу, коварно улыбался. Но палец нормально, отошел не совсем, но уже играет, теперь уже играет сам, — рассказал рокер.

На мероприятии Шахрин также не согласился с мнением, что русский рок умер. Он отметил, что рок стал устоявшимся жанром, как джаз или классическая музыка. Музыкант привел в пример фортепианную музыку с огромным количеством исполнителей, где также есть Денис Мацуев, на концерты которого люди приходят из-за особенной манеры игры. То же самое происходит и с русским роком, где есть большое количество молодых музыкантов с интересным исполнением, указал он.