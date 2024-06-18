Солист «Чайфа» объяснил, действительно ли русский рок умер Музыкант Шахрин: рок-музыка существует так же, как джаз и классика

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» не согласился с мнением, что русский рок умер. В ответ на вопрос корреспондента NEWS.ru он отметил, что рок стал устоявшимся жанром, как джаз или классическая музыка.

С рок-музыкой то же самое произошло. Вот она сформировалась до 1980-х годов, и она сейчас есть и существует так же, как джаз, как классическая музыка, как опереточная музыка. Есть состоявшийся жанр, в котором есть хорошо исполняющие рок-музыку люди, [есть] нехорошо [исполняющие], интересно исполняющие, неинтересно исполняющие, — сказал Шахрин.

Музыкант привел в пример фортепианную музыку с огромным количеством исполнителей, где также есть Денис Мацуев, на концерты которого люди приходят из-за особенной манеры игры. То же самое происходит и с русским роком, где есть большое количество молодых музыкантов с интересным исполнением.

Я, честно говоря, не очень этим интересуюсь, потому что у меня уже много своей музыки в этом жанре, которую я люблю. Мне больше не надо. У меня просто голова больше не вмещает. У меня там 3,5 тысячи виниловых пластинок, в основном это музыка 1960-х, 1970-х годов, и я понимаю, что это мне 10 лет надо, чтобы по одному разу их послушать, все, мне хватит, — заключил артист.

Ранее Владимир Шахрин объяснил, что зарядка, которую он делает под виниловую пластинку, помогает ему сохранить рокерскую энергетику. Также, по его словам, этому способствует пример старших рокеров из Rolling Stones или Пола Маккартни.