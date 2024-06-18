Солист «Чайфа» раскрыл секрет сохранения рокерской энергетики Музыкант Шахрин заявил, что сохраняет рокерскую энергетику с помощью зарядки

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Владимир Шахрин

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин на пресс-конференции в МИЦ «Известия» объяснил, что зарядка, которую он делает под виниловую пластинку, помогает ему сохранить рокерскую энергетику. Также, по его словам, этому способствует пример старших рокеров из Rolling Stones или Пола Маккартни, передает корреспондент NEWS.ru.

Сам себя иногда спрашиваю, ты чего такой бодрый, тебе 65 лет. Есть очень приземленное объяснение. Последние 10 лет каждое утро практически стараюсь делать зарядку. У меня есть дома виниловая пластиночка, она играет 40 минут. Я пытаюсь размять свою «тушку», — заявил солист «Чайфа»

Второй способ заключается в том, что есть «старшие товарищи», на которых можно смотреть. Шахрин отметил, сейчас идет тур у группы Rolling Stones. Основным исполнителям коллектива уже больше 80 лет. Музыкант напомнил, что Маккартни исполнилось 82, и он тоже объявил о планах поехать в тур.

Деньги ему не нужны, ему нравится просто, это приятно. Нам тоже нравится, — заключил Шахрин.

Ранее солист «Чайфа» высказался о музыке, написанной искусственным интеллектом. По его словам, такие произведения не обладают эмоциональностью, в отличие от созданных людьми композиций. Шахрин назвал такие песни «фастфудом», к которому человек привыкает.