Солист группы «Чайф» назвал «фастфудом» написанную ИИ музыку Солист «Чайф» Шахрин: написанная ИИ музыка не обладает эмоциональностью

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Владимир Шахрин

Написанная искусственным интеллектом музыка не обладает эмоциональностью, в отличие от композиций, созданных человеком, заявил солист группы «Чайф» Владимир Шахрин на творческой встрече в МИЦ «Известия». Он назвал такие треки «фастфудом», к которому люди привыкают, передает корреспондент NEWS.ru. В то же время он допустил, что технологии ИИ могут использоваться для написания музыки для фильмов.

Результат искусственного интеллекта, получается, людям преподносится, это быстро, удобно. Люди к этому привыкают, к такому немножко «фастфуду». Скорее всего, и в искусстве такой фастфуд: «Да нормально, для кино пойдет такая музычка». Ты понимаешь, что это уже не когда композитор писал музыку, 60–70 лет прошло, а она до сих пор людей трогает, да, и что начинает звучать тема из «Крестного отца», и все себе Брандо представляют, образ представляют, когда музыка начинает играть, — подчеркнул певец.

Он сомневается, что такая музыка будет «обладать качествами эмоциональными, которые будут будить в людях какие-то образы». Созданные ИИ композиции Шахрин также назвал «фоновой историей».

Ранее режиссер Константин Богомолов заявил, что искусственный интеллект не способен заменить человека в искусстве. По его словам, ИИ может производить имитационный контент — и не искусство, и не творчество, однако у него отсутствует способность совмещать в себе радикальные противоречия, «ген разрушения», который и есть настоящий источник произведений.