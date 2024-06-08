Муж Собчак рассказал об ущербности ИИ Богомолов: ИИ не способен заменить человека в искусстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Богомолов

Искусственный интеллект не способен заменить человека в искусстве, заявил корреспонденту NEWS.ru режиссер Константин Богомолов. По его словам, ИИ может производить имитационный контент — и не искусство, и не творчество, однако у него отсутствует способность совмещать в себе радикальные противоречия, «ген разрушения», который и есть настоящий источник произведений.

ИИ — это хороший инструмент, но все зависит от запроса: какой запрос, такой и инструмент мы выбираем. ИИ может производить имитационный контент — и не искусство, и не творчество, но ИИ никогда не зайдет на ту необъяснимую человеческую природу, которая может совмещать в себе радикальные противоречия, из которых и рождается зона искусства и цепляющие нас вещи, — заявил Богомолов.

По его словам, людей цепляют противоречия, шероховатости, дисгармония. К примеру, смысл осуществления пребывания человека в этом мире неясен, отметил режиссер.

Вот этот «ген разрушения», который заложен в человеке, эта способность совмещать радикальные противоречия, которые способен совмещать в себе человек, это и есть настоящий источник творчества, — резюмировал он.

Ранее Богомолов и его жена ведущая Ксения Собчак впервые после продолжительной паузы появились вместе на публике. Пара пришла в кинотеатр «Москва» на премьеру криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть».