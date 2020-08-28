Сестра Егора Крида в свадебном платье сообщила о скором замужестве

https://static.news.ru/photo/7105a63c-e9ad-11ea-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид с родителями и сестрой Полиной Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сестра Егора Крида актриса Полина Булаткина опубликовала в Instagram фото в красивом свадебном платье. Девушка выходит замуж и сейчас выбирает наряд невесты.

На снимке Полина запечатлена в очень красивом, облегающем фигуру платье в пол с разрезом и расширяющейся книзу юбкой. Актриса отмечает, что только во время примерки почувствовала реальность происходящих событий.

Мне кажется, что иногда, когда наши мечты наконец-то начинают сбываться. Мы как будто застываем, до конца не понимая, что это по-настоящему происходит. Сейчас. И с нами! — подписала фото сестра Крида.

Пока же она не может выбрать, в каком платье ей выходить замуж. Полине Булаткиной 27 лет, вместе со своим братом она снялась в картине «Неидеальный мужчина». Девушка постоянно живёт в США, время от времени к ней в гости приезжает брат-певец. Но и сама она навещает родителей в родной Пензе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Амина Tenderlybae (Амина Мирзоева) может быть девушкой 26-летнего певца Егора Крида. Встреча артиста и блогера состоялась во время проведённого стрима на одном из популярных порталов.