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Сестра Егора Крида в свадебном платье сообщила о скором замужестве

07:10, 29 августа 2020 13
Егор Крид с родителями и сестрой Полиной Егор Крид с родителями и сестрой Полиной Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сестра Егора Крида актриса Полина Булаткина опубликовала в Instagram фото в красивом свадебном платье. Девушка выходит замуж и сейчас выбирает наряд невесты.

На снимке Полина запечатлена в очень красивом, облегающем фигуру платье в пол с разрезом и расширяющейся книзу юбкой. Актриса отмечает, что только во время примерки почувствовала реальность происходящих событий.

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I feel like sometimes when our dreams start coming true , for a moment there we canât grasp that itâs really happening... with us. Right now. Thatâs how Iâve been feeling for the last three months. I think today , when trying on these beautiful dresses, I finally fully felt that this is all happening with me. In awe of twists and turns of my life. Wow, Universe! Time to choose that perfect dress. Or two... ÐÐ½Ðµ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑÑÑ, ÑÑÐ¾ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ð°ÑÐ¸ Ð¼ÐµÑÑÑ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ-ÑÐ¾ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÑÑ ÑÐ±ÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ - Ð¼Ñ ÐºÐ°Ðº Ð±ÑÐ´ÑÐ¾ Ð·Ð°ÑÑÑÐ²Ð°ÐµÐ¼, Ð´Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ° Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ, ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¾ Ð¿Ð¾-Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¸ÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ. Ð¡ÐµÐ¸ÑÐ°Ñ. Ð Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð¸! ÐÐ¾ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½ÑÑÐ½ÐµÐ¸ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÑÐºÐ¸ Ð¿Ð»Ð°ÑÑÐµÐ² Ñ , Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ-ÑÐ¾ Ð²Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° ÑÐµÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾ÑÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð¸ÑÑÐ¾Ð´ÑÑÐµÐ³Ð¾... Ð§ÐµÑÑÐ½Ð¾ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÑ , Ñ Â«Ð¾ÑÐºÑÑÑÑÐ¼ ÑÑÐ¾Ð¼Â» Ð½Ð°Ð±Ð»ÑÐ´Ð°Ñ Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¾ÑÐ°Ð¼Ð¸ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸. ÐÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÑÐ±Ð¸ÑÐ°ÑÑ ÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ðµ Ð¿Ð»Ð°ÑÑÐµ... Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð²Ð° #bridetobe #isaidyes #weddingdress #weddinginspiration

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Мне кажется, что иногда, когда наши мечты наконец-то начинают сбываться. Мы как будто застываем, до конца не понимая, что это по-настоящему происходит. Сейчас. И с нами! — подписала фото сестра Крида.

Пока же она не может выбрать, в каком платье ей выходить замуж. Полине Булаткиной 27 лет, вместе со своим братом она снялась в картине «Неидеальный мужчина». Девушка постоянно живёт в США, время от времени к ней в гости приезжает брат-певец. Но и сама она навещает родителей в родной Пензе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Амина Tenderlybae (Амина Мирзоева) может быть девушкой 26-летнего певца Егора Крида. Встреча артиста и блогера состоялась во время проведённого стрима на одном из популярных порталов.

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