Поклонники Егора Крида заподозрили певца в новом романе

Блогер Амина Tenderlybae (Амина Мирзоева) может быть девушкой 26-летнего певца Егора Крида. Встреча артиста и блогера состоялась во время проведённого стрима на одном из популярных порталов.
Так, певец всячески подшучивал над Аминой, которая всегда выходит в эфир в чёрной защитной маске. Крид попросил девушку снять маску, а затем поцеловал её.
Несмотря на то что поцелуй не попал в кадр, поклонники звезды сумели сделать нарезку из последнего эфира и распространили её в Интернете. Амина и Егор пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но это не первый случай, когда певца подозревают в отношениях с известным стримером.
Амина Мирзоева стала блогером в 13 лет, однако свою первую популярность она получила лишь два года назад. Предполагаемые отношения с Кридом привлекли к стримеру ещё больше внимания со стороны зрителей.
Как уточняет StarHit, ранее Егор Крид
Для меня эти отношения были смыслом жизни. Очень больной опыт. Я трек «Берегу» записал после тех твоих ужасных слов. Я помню, как после нашего расставания поехал к друзьям, рыдал часа два. Сквозь слёзы записывал эту песню, — признавался Крид.
Егору Криду нередко приписывают чувства к коллегам, среди которых были и Ольга Серябкина, и блогер Алёна Венум, и Zivert. И всё же певец не спешит делиться подробностями с поклонниками.
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