Поклонники Егора Крида заподозрили певца в новом романе

https://static.news.ru/photo/793fd282-bee7-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tenderlybae

Блогер Амина Tenderlybae (Амина Мирзоева) может быть девушкой 26-летнего певца Егора Крида. Встреча артиста и блогера состоялась во время проведённого стрима на одном из популярных порталов.

Так, певец всячески подшучивал над Аминой, которая всегда выходит в эфир в чёрной защитной маске. Крид попросил девушку снять маску, а затем поцеловал её.

Несмотря на то что поцелуй не попал в кадр, поклонники звезды сумели сделать нарезку из последнего эфира и распространили её в Интернете. Амина и Егор пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но это не первый случай, когда певца подозревают в отношениях с известным стримером.

Амина Мирзоева стала блогером в 13 лет, однако свою первую популярность она получила лишь два года назад. Предполагаемые отношения с Кридом привлекли к стримеру ещё больше внимания со стороны зрителей.

Как уточняет StarHit, ранее Егор Крид встречался с певицей Нюшей. Так как в период этих отношений Крид только начинал свой путь к успеху, зачастую он чувствовал себя неуверенно и устраивал ссоры на пустом месте. После того как пара рассталась, Крид ещё несколько лет не мог общаться с Нюшей. Артисты наладили отношения лишь недавно.

Для меня эти отношения были смыслом жизни. Очень больной опыт. Я трек «Берегу» записал после тех твоих ужасных слов. Я помню, как после нашего расставания поехал к друзьям, рыдал часа два. Сквозь слёзы записывал эту песню, — признавался Крид.

Егору Криду нередко приписывают чувства к коллегам, среди которых были и Ольга Серябкина, и блогер Алёна Венум, и Zivert. И всё же певец не спешит делиться подробностями с поклонниками.

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