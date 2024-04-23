Серябкина рассказала, как относится к конкурентам Серябкина рассказала, что не думает о конкурентах

Фото: NEWS.ru

Ольга Серябкина

Певица Ольга Серябкина рассказала, что не думает о конкурентах. В беседе с NEWS.ru на гала-ужине премии МУЗ-ТВ она отметила, что ей нравится заниматься творчеством, «не участвуя в гонке» и не испытывая ощущения, что ей необходимо с кем-либо конкурировать.

Это не кокетство, я действительно не думаю про конкурентов. В целом если мы смотрим чарты все, если от них абстрагироваться, то мне нравится двигаться, не думая, не участвуя в гонке. Поскольку я артист, который сам себе сочиняет музыку, мне очень важно быть свободной от ощущения, что я должна с кем-то конкурировать, это лично мое ощущение в создании музыки. А так, конечно, хочу хорошо выглядеть, хочу снимать хорошие клипы, много что хочу. И тут зависит от того, кто лучше, тот и конкурент, — сказала исполнительница.

В феврале Ольга Серябкина заявила, что спела бы дуэтом с SHAMAN (Ярославом Дроновым). По ее словам, артист обладает потрясающим вокальным мастерством. Как отметила исполнительница, она впервые слышит о нежелании коллег сотрудничать с ним.

Ранее актриса Дарья Мороз призналась NEWS.ru, что не считает кого-либо из своих коллег конкурентами. По ее словам, в кинематографе все заняты одним делом. Задача «киношников» — сделать качественный продукт и достучаться до зрителей, а не конкурировать друг с другом, объяснила она.