Мороз объяснила, почему у нее нет конкурентов среди актеров Дарья Мороз призналась, что никого из актеров не считает своими конкурентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз на премьере «Обоюдного согласия — 2» призналась корреспонденту NEWS.ru, что не считает кого-либо из своих коллег конкурентами. По ее словам, в кинематографе все заняты одним делом. Задача киношников сделать качественный продукт и достучаться до зрителей, а не конкурировать друг с другом, объяснила она.

Никого [не считаю конкурентами]. У нас в профессии мы все занимаемся одним делом. Задача киношников — сделать качественный продукт, достучаться до зрителей, — заявила Мороз.

Ранее в Москве состоялась премьера кинокартины «Летучий корабль». Режиссером стал Илья Учитель, который появился на красной дорожке со своим отцом, выступившим в качестве продюсера картины. С Учителем-старшим была его дочь от Юлии Пересильд, 14-летняя Анна. Девушка запомнилась многим по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». На показе «Летучего корабля» Анна появилась в бархатном коротком платье и туфлях марки Balenciaga, которые стоят примерно от 129 тысяч рублей.

В фильме Учителя-младшего роль влюбленного в царскую дочь матроса сыграл Александр Метелкин, знакомый зрителям по фильму «Перевал Дятлова». Роль капризной и своенравной Забавы исполнила Ксения Трейстер, а ее экранным отцом стал Леонид Ярмольник.