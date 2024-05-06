Сергей Лазарев засветился в объятиях Леры Кудрявцевой в Турции Сергей Лазарев снял видео с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев записал видео на отдыхе в Турции вместе с бывшей возлюбленной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Исполнитель опубликовал ролик в запрещенной соцсети.

Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе. Мы отдыхали вместе, надо вам признаться! — говорит Лазарев в сторис.

Кудрявцева со смехом повторила за экс-возлюбленным эти слова. Певец предстал перед поклонниками с широкой улыбкой на лице. Стоит отметить, что Лазарев отправился в Турцию вместе с детьми.

Исполнитель поделился своими приключениями на курорте. По его словам, здесь только что прошел ливень и висят большие тучи. На сцене, добавил Лазарев, «просто адский ад».

Однако непогода не помешала артисту провести шоу. Лазарев признался, что все было против его концерта. На площадке возникли технические проблемы. Несмотря на обстоятельства, команда певца со всем справилась. Лазарев описал концерт как отличный.

Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров остался на родине. Супруг телеведущей лечится от алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева ранее заявила, что балерину Анастасию Волочкову необходимо спасать. Телеведущая осудила поведение артистки. Кудрявцева подкрепила свое заявление публикацией журналистки Екатерины Гордон, которая недавно летела с балериной в одном самолете на Мальдивы.