Сергей Лазарев удалил свой клип, в котором увидели ЛГБТ-пропаганду Лазарев удалил клип на песню «Так красиво», в котором суд нашел ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев удалил с канала на YouTube и своего сайта клип на песню «Так красиво», в котором суд Санкт-Петербурга ранее нашел признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). При этом артист пока никак не комментировал ситуацию вокруг ролика.

Сам клип был снят еще в 2017 году. До сих пор он был размещен на официальном аккаунте исполнителя. Однако 2 декабря доступ к видео ограничили.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Аива» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева. Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В видеоклипе под звуковой ряд показывают пары, в числе которых есть и однополые.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Лазареву едва ли стоит опасаться каких-то последствий из-за данной ситуации. Он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть группа лиц, которая относится к определенному «спектру», но власти делают вид, что этого не замечают. И поэтому к ответственности их не привлекают, указал адвокат. При этом, отметил Жорин, в скором времени граждан начнут активнее привлекать к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.