Сергей Безруков впервые рассказал о своих внебрачных детях

https://static.news.ru/photo/2b4ff4ea-ffaf-11ea-8277-fa163e074e61_660.jpg Сергей Безруков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Сергей Безруков впервые заговорил о внебрачных сыне и дочери, которые родились, пока актёр был в браке с Ириной Безруковой. Информация о его внебрачных дочери Александре и сыне Иване появилась в прессе ещё несколько лет назад, СМИ уверяли, что мать детей — актриса из Петербурга Кристина Смирнова.

С Ириной Безруковой режиссёр расстался пять лет назад после смерти её единственного сына. А уже на следующий год звезда «Бригады» повёл в ЗАГС Анну Матисон. В июле того же 2016 года у пары родилась дочь Мария, через два года на свет появился сын Степан.

Да, у меня есть ещё дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное, — признался Безруков в интервью газете «Известия».

Актёр добавил, что не снимает с себя ответственности и содержит своих старших детей с самого рождения. Безруков считает, что нельзя детей противопоставлять друг другу.

Народный артист добавил, что и старшие, и младшие его дети поддерживают между собой отношения. А он с ними всегда предельно откровенен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный российский актёр Сергей Безруков стал самым богатым деятелем культуры в России. За прошедший год он заработал 100 млн рублей.