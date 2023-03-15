Экс-депутат обвинил Слепакова в мошенничестве при продаже квартиры в Москве Экс-депутат Худяков обвинил Слепакова в мошенничестве при продаже квартиры в Москве

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Семен Слепаков

Комик Семен Слепаков оформил ИП в категории «покупка недвижимого имущества», чтобы не платить налог в 30% за продажу своей квартиры в Москве за $3,4 млн (260 млн рублей), рассказал экс-депутат Госдумы Роман Худяков. Он назвал артиста мошенником и призвал налоговые органы дать оценку его действиям. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнил, что после оформления ИП Слепаков заплатит лишь шестипроцентный налог от продажи жилья, который составит менее 15 млн рублей вместо изначальных 78 млн.

Теперь же с продажи жилья он может оплатить только 6% – в зависимости от того, за сколько уйдет квартира. Это менее 15 миллионов рублей. Какой он индивидуальный предприниматель? Он – мошенник, продающий собственную квартиру. Налоговые органы должны им заняться, — считает Худяков.

Экс-депутат призвал передать в суд дела уехавших из России артистов, критикующих страну, чтобы немедленно арестовать их имущество и счета. Это необходимо, чтобы они не могли вывести из страны свои средства, подчеркнул эксперт.

Юрист Александр Карабанов ранее заявил, что песня экс-резидента Comedy Club Семена Слепакова с критикой спецоперации содержит сарказм в отношении погибших в ходе СВО российских солдат. По его словам, за это его могут лишить свободы на срок до четырех лет. Также он напомнил, что Минюст может признать его иноагентом, если он получал финансирование из-за рубежа или действовал против интересов страны.