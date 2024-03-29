«Сдался»: Брэд Питт отказался воспитывать детей Джоли Брэд Питт отказался от совместной опеки над общими с Джоли детьми

Фото: IMAGO/Eleanor Hoad/Global Look Press

Брэд Питт

Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от совместной опеки над детьми в пользу бывшей супруги Анджелины Джоли. Это означает, что многолетнее судебное разбирательство близится к завершению, передает источник Daily Mail.

Отмечается, что звезда «Бойцовского клуба» хотел достичь соглашения о разделении между ним и Джоли ответственности за воспитание детей в формате «50/50». Однако, утверждает инсайдер, недавно Питт все же решил отказаться от своей идеи. Таким образом, судебная тяжба между голливудскими актерами может закончиться уже летом этого года.

По данным источника, на решение Питта могло повлиять достижение совершеннолетия почти всеми детьми. История с судебной тяжбой окрестили в западных медиа «Бранделина». Супруги развелись в 2016 году. Джоли утверждала, что Питт применил по отношению к ней физическую силу на глазах у детей, кроме того, ударил одного ребенка, а другого схватил за шею. Помимо этого, был еще ряд обвинений.

Ранее стало известно, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила переехать к отцу. По данным источника, наследнице знаменитых актеров скоро исполнится 18 лет и она хочет перемен в жизни. Кроме того, Шайло всегда была «папиной дочкой», добавил инсайдер.

За несколько дней до этого сообщалось, что Джоли отсудила у бывшего мужа винодельню. Адвокат американской актрисы заявил, что суд отклонил пять из семи исков ее экс-супруга из-за отсутствия в них юридического основания. Речь идет о винодельне Chateau Miraval стоимостью $28,4 млн. Известно, что Джоли продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Это вывело Питта из себя.