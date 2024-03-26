«Папина дочка»: наследница Питта и Джоли променяла мать на отца In Touch: дочка Питта и Джоли решила переехать жить к отцу

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бред Питт и Анджелина Джоли

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила переехать к отцу, сообщает журнал In Touch со ссылкой на инсайдера. По его словам, наследнице знаменитых актеров скоро исполнится 18 лет, и она хочет перемен в жизни. Кроме того, Шайло всегда была «папиной дочкой», добавил источник.

Шайло счастлива дома у мамы, но ей скоро исполнится 18, и ей хочется перемен. Кроме того, она обожает Брэда и всегда была папиной дочкой, — рассказал инсайдер.

По словам собеседника изданий, Питт был в восторге от этой новости, а вот Джоли оказалась недовольна. Однако она принимает выбор дочери, так как считает ее взрослой и самостоятельной. Несмотря на переезд, актриса сможет видеться с наследницей в любое время — Питт живет всего в нескольких кварталах от бывшей жены.

Ранее сообщалось, что Джоли отсудила у бывшего мужа винодельню. Адвокат американской актрисы заявил, что суд отклонил пять из семи исков ее экс-супруга из-за отсутствия в них юридического основания. Речь идет о винодельне Chateau Miraval, стоимостью $28,4 млн. Известно, что Джоли продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Это вывело Питта из себя.