Питт лишился части виноградников: Джоли победила бывшего мужа в суде Анджелина Джоли выиграла у Брэда Питта дело о виноградниках

Адвокат американской актрисы Анджелины Джоли заявил, что суд отклонил пять из семи исков ее бывшего мужа, голливудской звезды Брэда Питта из-за отсутствия в них юридического основания. Как уточняет издание Entertainment Tonight, речь идет о деле вокруг недвижимости бывших супругов во Франции.

Так, в 2008 году возлюбленные приобрели винодельню Chateau Miraval, отдав за нее 28,4 млн долларов. Позже девушка продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Это вывело Питта из себя. По мнению актера, сначала она должна была предложить выкупить долю ему, а только потом думать о ее продаже третьим лицам.

Иск Питта никогда не касался делового спора, речь идет о его попытках скрыть серьезные злоупотребления, и мы рады, что судья отклонил его жалобы, — добавил правозащитник.

Он также отметил, что у Джоли нет негатива к экс-супругу. По его словам, актриса лишь надеется, что Питт «прекратит свои безжалостные нападки».

Джоли и Питт объявили о расставании в 2016 году, после ссоры в самолете с участием их детей, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса. После актеры были втянуты в сложную юридическую тяжбу по разделу имущества и из-за опеки над их шестью детьми: 22-летним Мэддоксом, 20-летней Пакс, 18-летней Захарой, 17-летней Шайло и 15-летними близнецами Ноксом Леоном и Вивьен Маршелин.

Ранее Джоли рассказала, что у нее парализовало часть лица на фоне развода с Питтом.