«Сдадим в детдом»: Шаляпин предрек судьбу будущего ребенка от Волочковой Шаляпин заявил, что сдаст в детдом ребенка от Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин иронично отреагировал на появившиеся в Telegram-каналах слухи о том, что балерина Анастасия Волочкова ждет от него ребенка. По словам артиста, которые приводит Teleprogramma.pro, он ничего не знал о положении коллеги, но в случае появления наследника, отдаст его в детдом, где ему выдадут квартиру в Москве. Шаляпин подчеркнул, что после будет приезжать к ребенку в гости и фотографироваться с ним.

Мне сложно сказать, беременна она [Волочкова — NEWS.ru] или нет, это надо у Насти узнавать. Ну если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом, ему дадут однокомнатную квартиру. Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами. Надо, чтобы ребенок самостоятельной жизнью жил. Я буду приезжать фотографироваться для соцсетей с Настей и этим ребенком, — пошутил шоумен.

Ранее Шаляпин заявил, что больше не будет жениться, потому что не верит в институт брака, который «себя изжил». По его словам, штамп в паспорте не гарантирует счастья, но усложняет жизнь во время раздела имущества при разводе. Шаляпин выразил мнение, что почти каждая пара после заключения брака обречена на развод. Он заявил, что жить в гармонии и счастье можно и «не будучи женатыми».

До этого Шаляпин заявил, что негативные комментарии о деятелях культуры оставляют нереализованные и несчастные люди. В качестве примера он привел комментарии о балерине Анастасии Волочковой, которую в медиапространстве подозревают в злоупотреблении алкоголем.

По его словам, именно из-за такой неоднозначной реакции публики не хочет показывать себя настоящим. Как объяснил певец, на знаменитостей всегда смотрят люди «разных психотипов и уровней развития». При этом участник «Фабрики звезд» подчеркнул, что старается быть искренним и откровенным.