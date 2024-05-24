«Давайте Волочковой напишем»: Шаляпин о «зависимости» балерины Шаляпин заступился за Волочкову на фоне слухов о ее алкогольной зависимости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Негативные комментарии о деятелях культуры оставляют нереализованные и несчастные люди, заявил на подкасте Владимира Димова на YouTube певец Прохор Шаляпин. В качестве примера он привел балерину Анастасию Волочкову, которую в медиапространстве подозревают в злоупотреблении алкоголем.

Они проецируют свою нереализованность на кого-то еще, чтобы как-то компенсировать свою ущербность. Вот Волочкова у них крайняя… Своего родственника, который выпивает, допустим, мы не видим, нет, давайте Волочковой что-то напишем. Такова природа человека, — сказал Шаляпин.

Артист добавил, что именно из-за такой неоднозначной реакции публики не хочет показывать себя настоящим. Как объяснил певец, на знаменитостей всегда смотрят люди «разных психотипов и уровней развития». При этом участник «Фабрики звезд» подчеркнул, что старается быть искренним и откровенным.

Ранее бывшая прима Большого театра заявила, что не страдает алкоголизмом. Артистка подчеркнула, что ее единственной зависимостью являются сцена, цветы, балет и зрители. Она также выразила мнение, что негативные сообщения о ее жизни пишут завистники. Волочкова посоветовала хейтерам заняться своей жизнью и не лезть в чужую.