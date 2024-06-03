«Никакого счастья»: Шаляпин объяснил, почему больше не будет жениться Шаляпин отказался жениться из-за потери веры в институт брака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин в интервью порталу «Леди Mail.ru» заявил, что больше не будет жениться, потому что не верит в институт брака, который «себя изжил». По его словам, штамп в паспорте не гарантирует счастья, но усложняет жизнь во время раздела имущества при разводе. Шаляпин выразил мнение, что почти каждая пара после заключения брака обречена на развод. Он заявил, что жить в гармонии и счастье можно и «не будучи женатыми».

Никакого счастья штамп в паспорте не гарантирует. Тогда как нервотрепку и дележку имущества в случае развода — только так. Вы посмотрите сегодняшнюю статистку разводов: согласно ей, почти каждая пара, сходившая в ЗАГС, обречена на развод в будущем. Поэтому как бы я ни любил женщину, которую, надеюсь, еще встречу — и не одну, — на официальное оформление отношений еще раз вряд ли решусь, — признался Шаляпин в интервью.

Ранее Шаляпин заявил, что негативные комментарии о деятелях культуры оставляют нереализованные и несчастные люди. В качестве примера он привел комментарии о балерине Анастасии Волочковой, которую в медиапространстве подозревают в злоупотреблении алкоголем.

По его словам, именно из-за такой неоднозначной реакции публики не хочет показывать себя настоящим. Как объяснил певец, на знаменитостей всегда смотрят люди «разных психотипов и уровней развития». При этом участник «Фабрики звезд» подчеркнул, что старается быть искренним и откровенным.