Саруханов назвал глупостью внесение его имени в чёрный список Украины

https://static.news.ru/photo/b8060da8-6273-11eb-87ab-fa163e074e61_660.jpg Игорь Саруханов Фото: Vladimir Volnikov/Russian Look/Global Look Press

Игорь Саруханов назвал сфабрикованной политической акцией решение СНБО Украины о внесении его имени в чёрный список. Вместе с певцом под запрет посещения страны угодили Алёна Апина, Ольга Кормухина и другие.

Саруханов признался, что запрет на въезд в страну его не пугает, но расстраивает тот факт, что обычным людям запрещают слушать любимого музыканта.

Это мнение небольшого числа людей, занимающихся политикой, но не мнение народа. Сфабрикованная какая-то политическая акция. Я к политике не имею никакого отношения. Странно, что человек, поющий о любви, составляет какую-то угрозу нацбезопасности Украины, — заявил музыкант в беседе с Пятым каналом.

Певец добавил, что ещё мог бы понять логику киевских властей, если бы его внесли в «запретный» список два года назад после выступления в Донбассе. Но происходящее сейчас не поддаётся никакому объяснению.

Шесть лет этих событий не могут перечеркнуть 40-летнее общение. Представляете, сколько раз я там был? Сколько дал концертов? На радио и телевидении что-то связанное со мной наверняка тоже будет запрещено. Это очень печально, честно говоря. Это глупость просто, — возмущён Саруханов.

На сегодня в чёрный список Украины включены более 160 граждан из разных стран, включая Россию. Некоторые даже считают такое положение дел «прекрасным пиаром».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию Украины еще 18 российских книг. Под запрет попали книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» из-за того, что на их обложках размещена реклама издательств АСТ, «Эксмо» и российского поисковика «Яндекс».