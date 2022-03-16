«Сам уезжай отсюда»: Нагиев ответил на призывы покинуть Россию

Шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал призывы уехать из России и заявил, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что он уехал из страны. Он также подписал свой пост в Instagram (сайт внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора) фразой: «как свежи фантомные боли в области счастливой жизни».

Для тех, кто спрашивает, где я, — здесь я. Тем, кто говорит, уезжай отсюда, — сам уезжай отсюда. Дима дома, — заявил Нагиев.

Подписчики поддержали артиста и заявили, что «зауважали» Дмитрия ещё больше после его слов.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию. По его словам, авторы подобных нападок в адрес российского лидера совсем не знают россиян. Он добавил, что к американскому президенту Джо Байдену постепенно приходит понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему.

Он возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство США, уточнив при этом, что Вашингтон поставлял оружие, которое попало в руки националистов.

Американский президент Джо Байден позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.