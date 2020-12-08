16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Сафронов назвал список идеальных артистов для «голубых огоньков»

18:02, 08 декабря 2020 70
Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Ирина Отиева и Валерий Меладзе должны петь на «голубых огоньках» на федеральных каналах, предложил Никас Сафронов.

Художник уверен, что основная аудитория таких программ — представители брежневской эпохи, а такие люди должны видеть тех артистов, которые вызывают у них уважение.

Они не знают всех этих «звонких», «скользящих», «гремящих», «проходящих» и других молодых артистов, которые называются селебрити нового поколения и плохо поют даже под фонограмму. Они все на одно лицо, как будто из инкубатора, — сказал Сафронов порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, в список художника попали и актёры: Никита Михалков, Александр Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Станислав Любшин, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Михаил Боярский, Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Владимир Машков и Евгений Миронов.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Валерий Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Ранее Владимир Винокур не поддержал идею бойкота новогодних программ на ТВ, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео