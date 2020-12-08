Сафронов назвал список идеальных артистов для «голубых огоньков»

https://static.news.ru/photo/1df53c96-3967-11eb-b98a-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Ирина Отиева и Валерий Меладзе должны петь на «голубых огоньках» на федеральных каналах, предложил Никас Сафронов.

Художник уверен, что основная аудитория таких программ — представители брежневской эпохи, а такие люди должны видеть тех артистов, которые вызывают у них уважение.

Они не знают всех этих «звонких», «скользящих», «гремящих», «проходящих» и других молодых артистов, которые называются селебрити нового поколения и плохо поют даже под фонограмму. Они все на одно лицо, как будто из инкубатора, — сказал Сафронов порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, в список художника попали и актёры: Никита Михалков, Александр Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Станислав Любшин, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Михаил Боярский, Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Владимир Машков и Евгений Миронов.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Валерий Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Ранее Владимир Винокур не поддержал идею бойкота новогодних программ на ТВ, писал NEWS.ru.