«Зрители тут при чём?»: Винокур не поддержал идею бойкотировать «огоньки»

https://static.news.ru/photo/734e910e-36fd-11eb-86bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Владимир Винокур готов принять участие во всех новогодних «огоньках», куда его позовут. Артист заявил, что не согласен с предложением Валерия Меладзе бойкотировать праздничные телешоу из-за запрета концертов на фоне пандемии.

Если меня пригласят, то я обязательно буду участвовать в новогодних «огоньках». Я никогда не говорил, что в них не надо участвовать. Зрители-то тут при чём? Куда позовут — там меня и увидите, — сказал Винокур изданию Teleprogramma.pro.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию, писал NEWS.ru.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились. Кроме того, певец попал на первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год.

Ранее Меладзе вновь заявил о важности корпоративов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы. По его словам, во время корпоративов люди веселятся и если не собираются вместе и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая помогает им пережить серые будни. Это, отметил он, и есть те моменты, ради которых работают звёзды. Однако ограничения не позволяют им этого делать.