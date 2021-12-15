Садальский отреагировал на признание Прокловой в связи с Табаковым в 15 лет

Советский и российский актёр Станислав Садальский отреагировал на признание артистки Елены Прокловой, заявившей, что в 15 лет у неё был роман Олегом Табаковым. Артист подчеркнул, что эта тема обсуждается «уже год», и посоветовал Прокловой объединиться с актрисой Татьяной Васильевой и дуэтом рассказывать о романах в молодости.

Пусть они с Васильевой соединятся и дуэтом рассказывают, наперегонки. <..> [Будет] очень хороший дуэт, — сказал Садальский.

Ранее Проклова открыто призналась в близких отношениях с Табаковым в интервью «Собеседнику». Она заявила, что с огромной благодарностью относилась к Олегу Павловичу. По её словам, артист дал много положительного ей в жизни. До этого актриса сообщила, что в 15 лет её соблазнил известный актёр. Она не сказала, кто это был, но поклонники предположили, что это может быть Табаков.

В декабре кинопродюсер Марк Рудинштейн заявил, что у Прокловой было множество партнёров в возрасте 14–15 лет. По его словам, артистка с юных лет была очень любвеобильной.