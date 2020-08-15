Садальский назвал условие нормальных отношений между РФ и Украиной

https://static.news.ru/photo/d66535c8-dee6-11ea-abb8-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Советский и российский актёр Станислав Садальский обсудил с музыкантом Игорем Демариным условие, при котором отношения между РФ и Украиной могли бы наладиться и артисты из РФ снова получили бы возможность выступать с гастролями в Незалежной.

По словам Садальского, если бы действующий лидер соседней страны Владимир Зеленский сделал русский язык государственным, то «было бы в порядке». Но, по словам актёра, Киеву не позволяют пойти на такой шаг Соединённые Штаты Америки.

Мы на гастроли пять лет не ездим, потому что не пускают. В Харькове и Донецке — только российская эстрада. Весь юг — это российская эстрада. Зеленский только в Москве раскрутился, — заявил Демарин в разговоре с Садальским на YouTube-канале последнего.

Демарин отметил, что не видел разницы между РФ и Украиной, страны едины для него. Артисты во время беседы выяснили, что их матери были украинками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Последствия таких действий могут казаться трагичными, высказал мнение политик.

Он отметил, что произошедшее не соответствует «духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи». По мнению украинского лидера, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.