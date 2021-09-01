«С меня хватит!»: Алибасова окончательно разведут с Федосеевой-Шукшиной

2 сентября продюсера группы «На-На» Бари Алибасова окончательно разведут с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Заседание пройдет в мировом суде района Останкинский (Москва). Об этом NEWS.ru рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Все комментарии сразу после суда дам сам лично, — пообещал в разговоре с NEWS.ru сын Алибасова Бари-младший.

Что примечательно: иск о разводе был подан втайне от второй стороны.

Иск подал сам Бари Каримович либо кто-то от его имени. Скорее всего, подавал Бари-младший. Втайне. Вероятно, затем, чтобы мы не смогли воспрепятствовать разводу. Надеялся, что мы не узнаем о суде вообще. А мы узнали, — рассказала нам адвокат Федосеевой-Шукшиной.

Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что мировой суд имеет полномочия принять решение о разводе по инициативе одного из супругов при отсутствии на заседании другой стороны. Адвокат полагает: спешка может означать только одно — серьёзные проблемы со здоровьем у Алибасова-старшего.

Защитница Федосеевой-Шукшиной не исключает, что желание Алибасова поскорее оформить окончательный развод связано с опасениями семьи продюсера потерять ценное имущество. Адвокат отметила: в случае его смерти Федосеева-Шукшина, оставаясь в статусе законной жены, сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. Что наверняка не устраивает Бари-младшего — почему он должен отдавать квадратные метры посторонней ему женщине?

При этом Вербицкая-Линник напоминает: если супруга покинет мир раньше, Бари Каримович также сможет претендовать на наследство. Но Лидия Николаевна неплохо чувствует себя для своих лет. У Алибасова, со слов адвоката, осталась в собственности часть элитной квартиры в Мерзляковском переулке (остальное предусмотрительно переписал на себя сын). У Лидии Николаевны — авторские права на произведения покойного Василия Макаровича Шукшина и отвоёванная квартира в Новой Москве. Сама Федосеева-Шукшина оценивает своё имущество выше, чем то, что находится в собственности Алибасова, и считает правильным, если каждый останется при своём.

alibasov_nana/instagram.com

Ранее супруги уже неоднократно заявляли о желании развестись. Бари Каримович несколько раз подавал иск в суд, но затем отзывал, передумав. И один раз развода потребовала Лидия Федосеева-Шукшина — из-за ревности.

Мой муж появился в эфире федерального канала с молодой девицей. Представил ее своей новой пассией. Камера сняла их лежащими в постели и показала, как девица нежно кормит Бари ужином. За этим безобразием наблюдаю по телевизору я — законная жена! Заплакала от обиды, пошла к соседке, говорю ей: с меня хватит, развод и точка! — вспоминает в беседе с NEWS.ru актриса.

Тогда развод состоялся — в декабре 2020-го. Однако вскоре Лидия Николаевна сама же подала апелляционную жалобу, попросив отменить решение суда первой инстанции. В начале января Бари приехал к ней и объяснился: продюсер утверждал, что никакой новой девушки не было, а всё телешоу — инсценировка, выдумка телепродюсеров для пиара и поднятия рейтинга передачи. Его лишь якобы попросили подыграть, пообещав гонорар в один миллион рублей. Тогда Федосеева-Шукшина простила супруга... И больше его не видела: сын продюсера, Бари-младший, увёз отца в Калининград.

Напомню, что Бари Каримович на протяжении двух десятилетий добивался внимания Лидии Николаевны. И только на склоне лет ему удалось получить от неё заветное «да». Однако сразу после заключения брака, который Алибасов использовал — как теперь мы отчетливо понимаем — для своего пиара, сказка про любовь закончилась. Зато с его стороны начались попытки захвата имущества Федосеевой-Шукшиной. Её квартира вдруг оказалась записана на его помощника Сергея Моцаря, неимоверными усилиями нам удалось отбить квадратные метры. Это давняя и громкая история. Но именно она стала для их брака началом конца: подорвано доверие, — считает адвокат Вербицкая-Линник.

NEWS.ru узнал, что думает об окончательном разводе с Бари Алибасовым сама Лидия Федосеева-Шукшина.