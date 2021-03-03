«Руки-базуки» перенёс вторую операцию по удалению синтола

https://static.news.ru/photo/94958e90-7c3e-11eb-9450-96000091f725_660.jpg Фото: ruki_bazuki_official/instagram.com

Блогер и экс-боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, известный как «Руки-базуки», перенёс ещё одну операцию по удалению синтола, который он в своё время закачал в руки. Первая операция по удалению синтола была проведена в ноябре 2019 года.

Вторая операция на трицепсе на правой руке прошла успешно, — написал Терёшин в Instagram.

Он поблагодарил врачей и медперсонал московской больницы, которые спасают ему жизнь «от этого яда».

Подписчики, привыкшие к неординарности Терёшина, вдоволь поупражнялись под его постом в остроумии. В частности, они предложили ему новые версии прозвищ: «Руки-шрамуки», «Руки-бамбуки», «Руки-крюки», «Руки-гнилюки».

Как писал NEWS.ru, Кирилл Терёшин вводил себе в конечности не жировую кислоту — синтол, а вазелин. Об этом сообщил журналистам доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета, оперирующий руки блогера, Дмитрий Мельников. Терёшин, по его словам, покупал в аптеке обычное вазелиновое масло и с помощью инъекций ввёл себе в общей сложности порядка трёх литров в каждую конечность. Хирург увидел его руки «каменистой плотности, с очагами некроза, которые воспалились, и тотальным повреждением мышц». По словам Мельникова, Терёшину придётся выдержать в общей сложности четыре операции для восстановления вида и функций конечностей.