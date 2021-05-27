«Рожаешь, чтобы удержать Тарасова?»: Костенко ответила хейтерам в Сети

https://static.news.ru/photo/847e1782-bf84-11eb-97cc-96000091f725_660.jpg Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagam.com

Российский футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко воспитывают двоих маленьких дочерей Милану (родилась 10 июля 2018-го) и Еву (5 февраля 2020-го), а совсем скоро девушка подарит спортсмену третьего наследника. Недавно она ответила в социальной сети Instagram хейтерам, уверенным, что звезда рожает только для того, чтобы удержать супруга в семье.

О, Господи! Сколько ещё тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетный семей, расширяйте познания. И я сама, если что, из многодетной <...> Всегда мечтала о большой семье! — заявила Костенко.

У матери модели четверо детей. Супруга Тарасова не исключает, что может превзойти родственницу по числу наследников. Футболист и блогер поженились в январе 2018-го. У Дмитрия также есть дочь Ангелина от первой жены Оксаны. Кроме того, он с июня 2012-го по декабрь 2016-го был женат на певице Ольге Бузовой.

Недавно спортсмен в своём Instagram откровенно рассказал, как отнёсся к тому, что его жена Анастасия Костенко родит мальчика. Полузащитник признался, что очень хотел мальчика и поэтому не смог сдержать слёз, когда узнал пол будущего ребёнка.

Ранее сообщалось, что Бузова, вероятно, нашла нового кавалера. Интернет-пользователи отметили, что парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает. Подписчики рассекретили возможного ухажёра звезды, обратив внимание, что в одной из многочисленных Instagram-историй исполнительницы мелькнули знакомые мужские кроссовки — такие же носит начинающий музыкант Радий.