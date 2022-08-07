Ротару впервые озвучила позицию по конфликту на Украине София Ротару впервые за полгода вышла на связь с фанатами и рассказала о позиции по конфликту на Украине

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица София Ротару

Певица София Ротару впервые с начала проведения военной операции на Украине вышла на связь со своими подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 7 августа, в день своего 75-летия, она опубликовала фотографии из родного села Маршинцы Черновицкой области и высказалась против военных действий на территории страны.

Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего дня рождения, мы праздновали День независимости Украины! Чтобы как можно скорее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире, — написала певица.

Также она предложила подписчикам оказать материальную помощь семьям украинских военных. По ее словам, многие солдаты ВСУ погибли в ходе военной операции, и им родственникам как никогда нужна поддержка.

Это первое публичное заявление Ротару о военной операции: после 24 февраля она ни разу не озвучивала свою позицию. Российский продюсер Леонид Дзюник объяснял это тем, что певица боится потерять российских поклонников и заработки в России. По словам Дзюника, артист, который заработал себе славу в России, никогда не пойдет на то, чтобы его освистали.