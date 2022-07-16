«Ещё больше молчать будет»: продюсер Дзюник объяснил молчание Ротару Продюсер Дзюник объяснил молчание Ротару боязнью потерять поклонников и доходы в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Продюсер Леонид Дзюник объяснил молчание Ротару по поводу спецоперации на Украине. По мнению экс-концертного директора «Тату» и Smash, певица просто боится потерять российских поклонников и заработки в России, сообщает «Абзац».

Российская публика в открытую называет тех, кто выступил против позиции России, предателями. Чего только стоит выступление «Би-2» на финале Суперкубка по футболу в Питере, которых освистала публика, приводит пример продюсер. Возможно, Ротару боится повторения судьбы музыкантов.

Она ещё в большей степени будет теперь молчать и не выскажется в отношении России после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята, — уверен генеральный директор компании «Константа продакшн».

По словам Дзюника, певица, которая заработала себе славу в России, никогда не пойдёт на то, чтобы её освистали.

Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай Бог, на её концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла!», — считает продюсер.

Ранее сообщалось, что София Ротару подвергается травле у себя на Украине. Артистка только раз осудила действия России на Украине, после чего хранит молчание. Это не нравится её соотечественникам, которые требуют от певицы дальнейшей публичной критики РФ.