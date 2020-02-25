https://static.news.ru/photo/3c8b3352-57d3-11ea-9e33-fa163e074e61_660.jpg Александр Городник Фото: alexgorodnik/instagram.com

Полицейские Москвы задержали с поличным российского актёра Александра Городника с крупной партией наркотика.

Автомобиль Lexus IS 250, которым управлял артист, остановили в одном из элитных посёлков на Рублёвке. На переднем сиденье машины полицейские обнаружили несколько десятков полиэтиленовых пакетов с расфасованным, по версии следователей, для продажи наркотиком.

Экспертиза показала, что таблетки представляют собой наркотик МДМА, — передаёт KP.RU.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту перевозки, хранения и приготовления к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Если вина актёра будет доказана, то ему грозит наказание, предусматривающее до 15 лет лишения свободы.