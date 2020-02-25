Полицейские Москвы задержали с поличным российского актёра Александра Городника с крупной партией наркотика.
Автомобиль Lexus IS 250, которым управлял артист, остановили в одном из элитных посёлков на Рублёвке. На переднем сиденье машины полицейские обнаружили несколько десятков полиэтиленовых пакетов с расфасованным, по версии следователей, для продажи наркотиком.
Экспертиза показала, что таблетки представляют собой наркотик МДМА, — передаёт KP.RU.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту перевозки, хранения и приготовления к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Если вина актёра будет доказана, то ему грозит наказание, предусматривающее до 15 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что российскую актрису Наталью Бочкарёву задержали в Москве 28 сентября 2019 года. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, но артистка вела себя странно, и у полицейских возникли сомнения в её трезвости. Бочкарёва не стала спорить и вытащила свёрток с кокаином. Однако пройти медицинское освидетельствование отказалась, за что лишилась прав на один год и восемь месяцев и получила штраф в 30 тысяч рублей. Сама актриса при общении с журналистами опровергала факт задержания и утверждала, что в тот день находилась дома с детьми. 10 января стало известно, что Бочкарёва полностью признала вину.