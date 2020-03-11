https://static.news.ru/photo/ed3e6864-6420-11ea-b328-fa163e074e61_660.jpg Александр Пороховщиков Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Племянница Александра Пороховщикова Наталья и его внучатый племянник Вахтанг Барабадзе прошли ДНК-экспертизу для установления родства с актёром. Восемь лет наследники не могут поделить состояние Пороховщикова.

Всё имущество актёра досталось Шалве Барабадзе-младшему, но многие не считают его единокровным братом Пороховщикова. Дело в том, что мать артиста незадолго до его рождения вышла замуж за виолончелиста Шоту Шанидзе. Вот он, считает Наталья, и есть настоящий отец Пороховщикова.

Откровения прозвучали в программе «Пусть говорят» на Первом канале . Сам Шанидзе умер, но жив его сын, которому по праву и должно достаться наследство актёра.

Речь идёт о двух квартирах Пороховщикова — на Комсомольском проспекте и проспекте Мира. Одну из них Барабадзе успели продать. Внук Шалвы Барабадзе — Вахтанг заявил, что деньги от продажи пошли на лечение отца, но тот всё равно умер.

Остался спорным дом Пороховщикова в Староконюшенном переулке, но Барабадзе говорит, что его туда не пускают. Чтобы раз и навсегда решить вопрос с наследством, племянница Пороховщикова Наталья принесла на экспертизу носок с ноги актёра, на которой у него был ампутирован палец. Сдал биоматериал и Вахтанг Барабадзе. В итоге выяснилось, что степень его родства со знаменитым актёром составляет ноль процентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старинный особняк, две машины, две квартиры, солидные банковские счета по решению суда получил Шалва Барабадзе. Это сводный брат по отцу, с которым сам артист, по одним данным, не виделся ни разу, по другим — всего раз в жизни, мельком в метро. А родственники со стороны мамы знаменитого актёра, Алла Дмитриева и её дочь Наталья, которые ухаживали за Пороховщиковым, остались ни с чем.