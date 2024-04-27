Режиссер «Вечернего Урганта» намекнул на возвращение шоумена на телевидение Режиссер «Вечернего Урганта» Миронов заявил о планах по работе с шоуменом

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Иван Ургант

Режиссер Михаил Миронов, который последние пять лет является постановщиком программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, заявил, что у него много планов по работе с ведущим шоу Иваном Ургантом. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», шоумен и вся команда передачи — лучшее, что могло случиться в жизни.

Я режиссер «Вечернего Урганта» последние пять лет. Сам Ваня и вся команда — это лучшее, что могло случиться в жизни. Имею дерзость считать Ивана своим другом, и у нас планов громадье, — сказал Миронов.

Ранее телекритик Александр Горбунов заявил, что «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью, когда на федеральных каналах начнется новый сезон. По его словам, большое число зрителей ждет возвращения Урганта на телеэкраны и это может стать главным событием сезона.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская ранее сообщила, что одна из ее подписчиц во время экскурсии в телецентр «Останкино» увидела нетронутую студию шоу «Вечерний Ургант». Как подчеркнула артистка, декорации к закрытой после начала спецоперации программе демонтируют более двух лет. По словам Поплавской, в помещении висят огромные плакаты и баннеры с Ургантом.