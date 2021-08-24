Рэпер Птаха стал участником уголовного дела о хищении средств в Белоруссии

Российский рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, стал участником уголовного дела по хищению и выводу средств со счетов в Белоруссии. Музыканта и его адвоката Алима Бишенова вызвали на допрос по международному поручению в следственное управление УВД по ЦАО Москвы, рассказала NEWS.ru пиар-менеджер исполнителя Марина Евстифеева. Речь идёт о сумме в 1,5 млн российских рублей (около 50 тысяч белорусских рублей).

В Белоруссии с карты было похищено 1,5 млн рублей и переведено на QIWI​-кошелёк в Москве, и Давид фигурирует там, так как QIWI​-кошелёк оформлен на паспортные данные Давида. Из Белоруссии в адрес следователей пришло поручение о проведении следственных действий: о допросе Нуриева Д. Б., — отметила Евстифеева.

Сам артист подчеркнул, что сейчас находится в качестве свидетеля, передаёт телеканал «Звезда». Птаха добавил, что «из Белоруссии прислали какое-то поручение» о том, что рэпера необходимо допросить и «вкратце описали ситуацию».

Я не знаю, о какой сумме идёт речь. Люди, которые занимаются подобными вещами, в основном находятся в тюрьмах. Но эти люди меня знают в принципе, так что это всё странно, что кому-то понадобился мой паспорт, — резюмировал Нуриев.

Накануне Птаха перенёс операцию — ему удалили желчный пузырь. Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. Вместе с органом медики извлекли желчный камень.