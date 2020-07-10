Украинка с 13-м размером груди побила рекорд

https://static.news.ru/photo/2119cf3a-c2ad-11ea-abc5-fa163e074e61_660.jpg Мила Кузнецова Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Уроженка города Лубны Полтавской области Украины Мила Кузнецова, у которой 13-й размер груди, официально признана обладательницей самого большого натурального бюста в стране. Свидетельство о зафиксированном рекорде модель plus-size и блогер опубликовала в Instagram.

Девушка призналась, что подала заявку на участие в конкурсе около трёх недель назад, а 9 июля стала обладательницей рекорда, о чём и сообщила подписчикам, собрав их восторженные отзывы.

Ура, вы замечательная, уверена, ещё долго этот рекорд не побьют, — пишут в сети поклонники.

Кузнецова — известный на Украине блогер. У неё более полумиллиона подписчиков. Девушку узнают на улице, приглашают в шоу, берут интервью.

Ранее модель участвовала в телешоу «Кто сверху», а также в конкурсе красоты Miss Universe Plus Size 2019 года. Чтобы доказать, что размеры груди — это не помощь хирургов, Миле пришлось даже пройти медицинское обследование.

В сентябре 2020 года она дебютирует на турнире смешанных единоборствах (MMA) в Таиланде, писал NEWS.ru.