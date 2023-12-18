Актер Владимир Яглыч обрел известность после выхода ленты «Мы из будущего». В фильмографии артиста более 80 ролей. В каких проектах он сейчас задействован, что известно о его личной жизни?
Чем сейчас занимается Владимир Яглыч
Яглыч активно продолжает сниматься в кино. За текущий год с ним в прокат вышел фильм «Странный дом» и вторая часть ленты «Моя ужасная сестра», также артист снялся в сериалах «Открытый брак», «Ухожу красиво» и «Екатерина. Фавориты».
Актер признается, что за годы работы в российском кино стал более требовательно подходить к выбору предлагаемых ролей и тщательно готовиться к пробам. При этом Владимир Яглыч не отрицает, что гонорар является одной из мотиваций к участию в том или ином проекте.
«Я не работаю бесплатно. У меня есть семья и есть ответственность. В исключительном случае, если мне очень понравится материал и захочу помочь по доброте душевной, я могу пойти работать к какому-нибудь студенту или в короткий метр. Но это разовая акция! Да, я человек, но я деловой человек», — рассказал актер WomanHit.
Почему Владимир Яглыч не уехал за границу
Владимир Яглыч раньше мечтал построить карьеру в Голливуде, однако, проведя время за границей, осознал, что для достижения своей цели ему придется покинуть родину навсегда. Он отказался уезжать из Москвы и оставлять свою семью и близких.
«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — объяснил артист.
Владимир Яглыч с рождения живет в Москве, а в 2020 году приобрел дом в Подмосковье. Актер рассказал журналу «Москвичка», что для него столица во всем лучше, чем Нью-Йорк или Лондон.
«Сейчас живу за городом, в Одинцовском районе. В деревне, в доме. Тридцать-сорок минут, и я в центре. Идеально! Свежий воздух, замечательные соседи», — отметил он.
Что известно о романах Яглыча с Ходченковой и Домниной
Владимир Яглыч в 2005 году сыграл свадьбу со Светланой Ходченковой. Их отношения начались после совместных съемок в лентах «Тихий московский дворик» и «Карусели». В 2011-м они официально развелись. По словам актера, их брак распался из-за того, что они перестали работать над отношениями, он также опровергал информацию, что поднимал руку на супругу.
В декабре 2013 года появились новости о романе Яглыча с фигуристкой Оксаной Домниной, в паре с которой он принимал участие в проекте «Ледниковый период». Тогда же всплывали слухи, что ради актера спортсменка оставила длительные отношения с фигуристом Романом Костомаровым.
По словам Домниной, чтобы прекратить обсуждение романа с коллегой по проекту, она решилась на официальную регистрацию брака с фигуристом Романом Костомаровым.
«Этот бред длился довольно долго. Чтобы покончить с разговорами, нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак. Но все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в интернете, будоража общественное мнение», — цитирует фигуристку «Экспресс газета».
Что известно о нынешних отношениях Яглыча
В 2015 году Владимир Яглыч начал встречаться с дочерью украинских артистов Ольги Сумской и Евгения Папереного Антониной Папереной. В 2017 году у них родилась дочь Ева, а в 2020 году — сын Даниил. На настоящий момент артист предпочитает не оглашать детали своей личной жизни.
«Я понимаю, что современные веяния требуют сравнений, советов. Но я все так же предпочитаю не обсуждать свои отношения. К тому же сравнивать представительниц прекрасного пола между собой как минимум некрасиво и неприлично», — сказал актер.
Читайте также:
Афганистан, дочь-актриса, «Бригада»: как сейчас живет актер Ян Цапник
Уход из театра, премия ФСБ, Корикова: как сейчас живет актер Даниил Страхов
Клиническая смерть, ЧАЭС, алкоголь: где сейчас актер Алексей Нилов