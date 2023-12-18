Развод с Ходченковой, Домнина, Голливуд: как живет актер Владимир Яглыч

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Владимир Яглыч

Актер Владимир Яглыч обрел известность после выхода ленты «Мы из будущего». В фильмографии артиста более 80 ролей. В каких проектах он сейчас задействован, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Владимир Яглыч

Яглыч активно продолжает сниматься в кино. За текущий год с ним в прокат вышел фильм «Странный дом» и вторая часть ленты «Моя ужасная сестра», также артист снялся в сериалах «Открытый брак», «Ухожу красиво» и «Екатерина. Фавориты».

Актер признается, что за годы работы в российском кино стал более требовательно подходить к выбору предлагаемых ролей и тщательно готовиться к пробам. При этом Владимир Яглыч не отрицает, что гонорар является одной из мотиваций к участию в том или ином проекте.

«Я не работаю бесплатно. У меня есть семья и есть ответственность. В исключительном случае, если мне очень понравится материал и захочу помочь по доброте душевной, я могу пойти работать к какому-нибудь студенту или в короткий метр. Но это разовая акция! Да, я человек, но я деловой человек», — рассказал актер WomanHit.

Почему Владимир Яглыч не уехал за границу

Владимир Яглыч раньше мечтал построить карьеру в Голливуде, однако, проведя время за границей, осознал, что для достижения своей цели ему придется покинуть родину навсегда. Он отказался уезжать из Москвы и оставлять свою семью и близких.

«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — объяснил артист.

Владимир Яглыч с рождения живет в Москве, а в 2020 году приобрел дом в Подмосковье. Актер рассказал журналу «Москвичка», что для него столица во всем лучше, чем Нью-Йорк или Лондон.

«Сейчас живу за городом, в Одинцовском районе. В деревне, в доме. Тридцать-сорок минут, и я в центре. Идеально! Свежий воздух, замечательные соседи», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Яглыч

Что известно о романах Яглыча с Ходченковой и Домниной

Владимир Яглыч в 2005 году сыграл свадьбу со Светланой Ходченковой. Их отношения начались после совместных съемок в лентах «Тихий московский дворик» и «Карусели». В 2011-м они официально развелись. По словам актера, их брак распался из-за того, что они перестали работать над отношениями, он также опровергал информацию, что поднимал руку на супругу.

В декабре 2013 года появились новости о романе Яглыча с фигуристкой Оксаной Домниной, в паре с которой он принимал участие в проекте «Ледниковый период». Тогда же всплывали слухи, что ради актера спортсменка оставила длительные отношения с фигуристом Романом Костомаровым.

По словам Домниной, чтобы прекратить обсуждение романа с коллегой по проекту, она решилась на официальную регистрацию брака с фигуристом Романом Костомаровым.

«Этот бред длился довольно долго. Чтобы покончить с разговорами, нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак. Но все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в интернете, будоража общественное мнение», — цитирует фигуристку «Экспресс газета».

Что известно о нынешних отношениях Яглыча

В 2015 году Владимир Яглыч начал встречаться с дочерью украинских артистов Ольги Сумской и Евгения Папереного Антониной Папереной. В 2017 году у них родилась дочь Ева, а в 2020 году — сын Даниил. На настоящий момент артист предпочитает не оглашать детали своей личной жизни.

«Я понимаю, что современные веяния требуют сравнений, советов. Но я все так же предпочитаю не обсуждать свои отношения. К тому же сравнивать представительниц прекрасного пола между собой как минимум некрасиво и неприлично», — сказал актер.

Читайте также:

Афганистан, дочь-актриса, «Бригада»: как сейчас живет актер Ян Цапник

Уход из театра, премия ФСБ, Корикова: как сейчас живет актер Даниил Страхов

Клиническая смерть, ЧАЭС, алкоголь: где сейчас актер Алексей Нилов