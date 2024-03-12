«Разрыв сердца»: внучке Валерии потребовалась экстренная госпитализация Внучку Валерии увезли в больницу на скорой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия

Невестка российской певицы Валерии, супруга ее сына Арсения Шульгина Лиана в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что ее трехлетнюю дочь Селин забрали в больницу на скорой помощи. Девушка опубликовала фото машины медиков и кадр, на котором ребенок лежит на больничной кровати. Шульгина пояснила, что девочка заболела, и добавила: это всегда «разрыв сердца».

Когда болеют детки — это разрыв сердца [для родителей], — написала невестка Валерии.

Ранее Валерия призналась, что хочет нянчить как можно больше внуков. Артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» малышей. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше». Валерия уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина. По ее словам, дома находятся примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга.

До этого стало известно, что российский певец Валерий Меладзе станет дедушкой. Его дочь Софико сообщила о беременности, опубликовав в социальных сетях фото с пляжа, на котором виден округлившийся живот. Софико вышла замуж за возлюбленного Савву Байбакова в сентябре 2022 года. Молодой человек ведет непубличный образ жизни.