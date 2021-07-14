Разин обвинил умершего Стефановича в предательстве Пугачёвой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал в беседе с NEWS.ru, как режиссёр Александр Стефанович, скончавшийся от коронавируса, предал свою бывшую жену Аллу Пугачёву.

Разин пояснил, что в жизни Примадонны было два предателя, и назвал имена обоих.

Нельзя так поступать с женщиной, как Саша поступал с Аллой. У меня тоже были с ней и ссоры, и конфликты, но я не муж. И я никогда не позволял себе такого поведения в отношении неё, какое позволял себе он, — сказал Разин.

Продюсер подтвердил: Стефанович во время брака действительно опекал Пугачёву как певицу. Но Разин уверен, что тот преувеличивал свои заслуги в её успехе.

Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что «сделал» Пугачёву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Её никто не мог «сделать», кроме неё самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал её имя, — заявил Андрей Разин.

Он раскритиковал покойного экс-мужа Пугачёвой за частые визиты на ток-шоу, где Стефанович рассказывал о совместной жизни с певицей и последующем расставании.

Саша не должен был выносить на суд аудитории подробности их жизни. Не имел права! Он должен был быть счастлив, что какое-то время прожил с Аллой Борисовной, — сказал продюсер.

Андрей Разин признался, что считает Александра Стефановича предателем, и назвал ещё одного мужчину, который, по его мнению, тоже был непорядочен по отношению к Пугачёвой.

В моём понимании в жизни Пугачёвой была два предателя — Александр Стефанович и актёр по имени Сергей, чью фамилию я даже не хочу произносить вслух (Челобанов. — NEWS.ru). Этот актёр даже не был мужем Пугачёвой, но пришёл на передачу к Лере Кудрявцевой и стал рассказывать на всю Россию интимные вещи. Когда женщину так предают, она просто вычеркивает этого мужчину из жизни, — добавил Разин.

Режиссёр Александр Стефанович и певица Алла Пугачёва были женаты три года. Развод получился громким, супруги озвучивали совершенно противоположные версии причин расставания. Стефанович в многочисленных интервью утверждал, что бывшая жена не поддержала его в трудный момент жизни, и обвинял в неблагодарности, утверждая, будто именно он сделал её как певицу. Алла Борисовна сильно не распространялась на тему совместной жизни со Стефановичем, лишь намекая, что причиной развода стали измены экс-супруга.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин раскрыл подробности своего последнего разговора с Александром Стефановичем, который, несмотря на ухудшавшееся самочувствие, долгое время не хотел ложиться в больницу.