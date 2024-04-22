Разин дал рецепт, который помогал солистам «Ласкового мая» не болеть Разин рассказал, что пять лет лечил солистов «Ласкового мая» малиной с лимоном

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Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал, что участники коллектива давали гастроли пять лет подряд, ничем не болея. По его словам, при малейших признаках недомогания артисты пили смесь малины с мелко нарезанным лимоном и лекарственным порошком от простуды.

Группа «Ласковый май» не болела в течение пяти лет, давая по пять концертов в день. Потому что был «рецепт Разина». Если кто-то хоть на минуту почувствовал недомогание, он моментально подвергался следующему: две ложки малины, лимон, который мы резали мелко, и [порошок от простуды] так каждые четыре часа, — пояснил Разин.





Ранее Разин назвал новых жертв своего проклятия. Артист заявил, что уже «пострадали» певицы Лолита Милявская, телеведущая Лера Кудрявцева, а также актер Анатолий Руденко, против которого возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. По словам Разина, Руденко не послушал его предупреждения и пошел на программу Андрея Малахова о группе «Ласковый май».

До этого Разин сообщил, что проблемы в жизни Милявской начались после того, как она оскорбила его со сцены. Он выразил мнение, что коллега, принявшая участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, была похожа на проститутку. Разин также считает, что смерть Лолиты «недалеко».