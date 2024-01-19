«Лолита, Кудрявцева и Руденко»: Разин перечислил жертв своего проклятия Разин назвал арестованного актера Руденко жертвой своего проклятия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал новых жертв своего проклятия. Артист заявил, что уже «пострадали» певицы Лолита Милявская, телеведущая Лера Кудрявцева, а также актер Анатолий Руденко, против которого возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. По словам Разина, Руденко не послушал его предупреждения и пошел на программу Андрея Малахова о группе «Ласковый май».

Очередная жертва... Мне очень жалко Толю Руденко, я ему говорил «Не ходи туда (на телешоу Малахова. — NEWS.ru), потому что там все опять подстава, это все против Юры Шатунова». И Толик пошел. Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала, теперь и Руденко арестован. Вот вам и все, — заявил Разин.

Ранее Разин сообщил, что проблемы в жизни Милявской начались после того, как она оскорбила его со сцены. Он выразил мнение, что коллега, принявшая участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, была похожа на проститутку. Разин также считает, что смерть Лолиты «недалеко».

Также Разин заявил, что российские певцы Сергей Лазарев и Роман Жуков не имели права исполнять песни группы «Ласковый май». По его словам, все авторские права на композиции принадлежат только ему, а другие артисты подобно «коршунам и шакалам» воруют творчество группы.