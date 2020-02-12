https://static.news.ru/photo/84c60a50-4e0c-11ea-bfab-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Расторгуев затруднился назвать размер своей пенсии, так как не интересуется ею. Народный артист сказал, что даже не помнит, сколько ему начисляют.

Певец сообщил, что знает о надбавке, так как она ему положена согласно званию, но даже не знает, оформлял ли он её. Пренебрежение к пенсии лидер «Любэ» объяснил просто: он собирается выступать до последнего вздоха.

Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально, — цитирует музыканта KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если их накопления хранились в НПФ. Законопроект, где заложено новое правило, готовят ко второму чтению в Госдуме.