«Располневшая» Асмус поделилась счастливым фото с Харламовым

https://static.news.ru/photo/39db3484-5126-11eb-b521-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/Instagram.com

Актриса Кристина Асмус удивила поклонников фотографией с празднования семилетия своей дочери Насти, рядом с которой также стоял отец девочки, бывший муж артистки комик Гарик Харламов.

В своём Instagram Асмус показала серию фото и видео праздника, на который, как оказалось, пришёл и бывший муж актрисы Гарик Харламов. На снимке все трое стоят вместе и держат в руках больших попугаев.

Не могу никак насмотреться на фото и видео с дня рождения дочки. Это был ооочень счастливый день, — написала Асмус.

Как рассказала Асмус, она была удивлена замечанию официанта, отметившего, что она ничего не ела весь вечер. По словам актрисы, она была слишком увлечена дочерью, которая танцевала под любимые песни и с удовольствием составляла ей компанию.

Поклонники Асмус, впрочем, обратили внимание на её «старческий» наряд. На это актриса в комментариях шутливо заметила, что «годы во вкусе берут своё», а её наряд — это «супер оверсайз», в который она смогла влезть после празднования Нового года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Кристина Асмус пожаловалась подписчикам, что не может выбрать подарок для своего бывшего мужа Гарика Харламова. В своём Instagram артистка рассказала, что «уже третий час» ищет, чем порадовать юмориста в Новый год.

Асмус также рассказала, что встречала Новый год в компании дочери, сестры с мужем и племянницы, с которыми они смотрели фильмы и много гуляли.