«Третий час»: Асмус пожаловалась, что не может найти подарок Харламову

https://static.news.ru/photo/8ff39a12-4b47-11eb-946f-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус пожаловалась подписчикам, что не может выбрать подарок для своего бывшего мужа Гарика Харламова.

В своём Instagram артистка рассказала, что «уже третий час» ищет, чем порадовать юмориста в Новый год.

Когда он мужем был, с этим попроще было, — призналась она.

Свой пост Асмус сопроводила фотографией из магазина одежды и обуви. Подарок она искала в бежевом пальто, чёрных маске и шляпе. Пока неизвестно, нашла ли актриса идеальный сюрприз для экс-супруга.

Кристина Асмус asmuskristina/instagram.com

Как писал NEWS.ru, российский комик Гарик Харламов, объявивший летом о разводе с Кристиной Асмус, находится в поисках новой любви. По крайней мере, такое впечатление складывается во время просмотра эфиров Comedy Club, в которых данная тема регулярно педалируется. Ранее юморист сделал предложение певице Юлии Зиверт. На этот раз Харламова «поженили» участницы группы «Фабрика».

После развода Гарика дела у комика пошли в гору. В данный момент пара уже мирно договорилась об алиментах для дочери Анастасии и делит имущество. По данным СМИ, квартира в центре Москвы остаётся у Харламова, а вот загородный дом на Рублёвке — у Асмус и дочери.