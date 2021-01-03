Асмус рассказала, с кем и как проводит новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/6e57c38c-4e45-11eb-a911-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: АГН Москва/Global Look Press

Кристина Асмус поведала подписчикам, что проводит новогодние праздники в кругу семьи. Компанию жене Гарика Харламова составляют дочь, сестра с мужем и племянница.

Актриса успевает не только доедать новогодние салаты, но и развлекаться, наслаждаясь общением с близкими.

Пьём, не останавливаясь. Чай, разумеется. Алкоголь я не пью. Ну, мой максимум — бокал шампанского в новогоднюю ночь, и то без энтузиазма. Часами играем, танцуем, смотрим кино. И самое для меня прекрасное — много, очень много гуляем, — поделилась впечатлениями от отдыха Асмус.

Актриса поинтересовалась у подписчиков, как они проводят свои выходные. Поклонники в комментариях рассказали о своих планах на каникулы и позавидовали жене Харламова, которая полноценно наслаждается праздничными днями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус пожаловалась подписчикам, что не может выбрать подарок для своего бывшего мужа Гарика Харламова. В своём Instagram артистка рассказала, что «уже третий час» ищет, чем порадовать юмориста в Новый год.