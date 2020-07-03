Раскрыты секреты «помолодевших» на карантине знаменитостей

Эксперты раскрыли секреты знаменитостей, которые за время карантина, вызванного пандемией коронавируса, не только не запустили себя, но и, наоборот, стали выглядеть лучше. Британские специалисты Люси Сюй, Сьюзи Хаслер и Джеймс Джонсон проанализировали фотографии звёзд и выдвинули предположения о том, что повлияло на изменения во внешнем виде.
Так, например, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон стала выглядеть моложе, потому что стала больше времени проводить на свежем воздухе с семьёй. Кроме того, по мнению экспертов, из-за перерыва в работе она не портила лицо ежедневным макияжем, и оно «посвежело» и выглядит «отдохнувшим». Кроме того, герцогиня отказалась от укладки волос,
В то же время стилисты отметили, что супруг начал выбирать более непринуждённые наряды, которые сильно отличаются от привычных образов Уильяма. Например, на встрече с медицинскими работниками из Канады, которая проходила на онлайн-платформе Zoom, он появился в рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами. Притом что чаще всего он надевает рубашку, галстук и пиджак.
Дизайнер Виктория Бекхэм, в свою очередь, стала больше внимания уделять уходу за кожей. Этому также способствовало то, что у неё появилось больше свободного от работы времени. При этом она использует «люксовые» средства. Как и в случае с Миддлтон, её кожа улучшилась из-за отсутствия косметики на лице. Что касается волос, то они выглядят гуще — отчасти потому, что Бекхэм осветлила некоторые пряди.
Помимо этого, эксперты оценили внешность похудевшей плюс-сайз-модели Джеммы Коллинз. Та «помолодела», так как перестала делать макияж в стиле smoky eyes — это техника, при которой используется плавный переход тона от светлого к более тёмному. Вдобавок актриса избавилась от нарощенных волос, и в итоге её образ стал более натуральным и элегантным.
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