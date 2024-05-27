Раскрыты нюансы зарплат ведущего и комиков в популярном шоу на ТНТ Комик Чебатков: зарплаты ведущего и выступающего в Stand Up почти равные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Чебатков

Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал, что зарплаты ведущего в шоу Stand Up на канале ТНТ и юмористов, которые выступают в этом проекте, практически одинаковы. В интервью проекту «Макарена» на YouTube он отметил, что ему нравится работать ведущим в программе.

Чебатков заявил, что внимательно слушает выступления всех юмористов и следит за тенденциями в стендап-комедии. Он также сообщил, что во время работы не использует заранее подготовленные шутки, всегда предпочитая импровизацию.

Ранее комик, актер и телеведущий Владимир Маркони (Волковысский) заявил, что смотрит американский стендап. Он назвал «все остальное» суррогатом и попыткой до него дотянуться. При этом Маркони признал, что в российском стендапе тоже иногда попадаются хорошие шутки. Телеведущий отметил, что смотрел шоу «Что было дальше» (ЧБД), но это был «антропологический интерес».

Также сообщалось, что триумфатором юмористического телешоу «Звезды» стала команда «Регионы» комика Дениса Дорохова. В финале за главный приз также боролись Дмитрий Маликов и «Сборная России», Азамат Мусагалиев и «Астана», Джиган и «Красноярск», Филипп Киркоров и «Борцы» и Лера Кудрявцева с «Раисами».