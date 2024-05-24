Российский стендап назвали суррогатом американского Маркони назвал российский стендап суррогатом американского

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ Global Look Press

Владимир Маркони

Российский комик, актер и телеведущий Владимир Маркони (Волковысский) заявил, что смотрит американский стендап. В подкасте Федора Смолова Smol Talk он назвал «все остальное» суррогатом и попыткой до него дотянуться. При этом Маркони признал, что в российском стендапе тоже иногда попадаются хорошие шутки. Телеведущий отметил, что смотрел шоу «Что было дальше» (ЧБД), но это был антропологический интерес.

Я хотел узнать последние веяния времени. Местами есть разрывы, думаешь, вау, класс! Когда у них был Алексей Смирнов из Санкт-Петербурга, это было мило и забавно, хорошо <...>. Мы в свое время с ними бодались из-за трендов на YouTube. Выходим мы с Comment Out на первое место, потом они заскакивают, потом мы захватываем. Это был классный спор, — заявил Владимир Маркони.

Он также рассказал, что думает о современном Клубе веселых и находчивых (КВН). По словам гостя, телевизионное шоу его впечатлило, в нем много смелости. По его мнению, КВН в очередной раз переехал все остальные шоу подобного плана. Маркони констатировал, что КВН живет и процветает, став большой корпорацией по производству удовольствия.

Продюсер Павел Рудченко ранее предположил, что идеальной заменой Александру Маслякову — старшему в качестве ведущего КВН стал бы комик Гарик Харламов. Он считает, что юморист дорос до такой должности. В свою очередь до этого сын телеведущего Александр Масляков — младший заявил, что его отец продолжит вести игры Клуба веселых и находчивых. Он опроверг информацию о том, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.